Nissan в III финквартале неожиданно сократил чистую прибыль

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor в третьем квартале 2023 финансового года неожиданно сократил чистую прибыль, его выручка также не оправдала прогнозов аналитиков.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в октябре-декабре 2023 года составила 29,144 млрд иен ($196,7 млн) против 50,565 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль Nissan в прошедшем финквартале повысилась до 141,632 млрд иен со 133,093 млрд иен.

Выручка выросла до 3,108 трлн иен с 2,837 трлн иен.

Опрошенные Quick эксперты в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 76,14 млрд иен, выручку - 3,364 млрд иен.

Компания также понизила прогноз объемов продаж на текущий фингод, который завершится в марте, до 3,55 млн автомобилей с 3,7 млн автомобилей в связи с усилением конкуренции и временными логистическими перебоями.

При этом прогнозы финансовых показателей подтверждены благодаря пересмотру ожиданий в отношении валютных курсов. Автопроизводитель по-прежнему ожидает чистую прибыль в этом фингоду на уровне 390 млрд иен, операционную прибыль – 620 млрд иен, выручку – 13 трлн иен.

Котировки акций Nissan поднялись на 1,8% по итогам торгов в четверг, отчетность была опубликована после закрытия рынка.