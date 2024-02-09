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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Четыре человека погибли в результате стрельбы в грузинском городе Рустави

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В грузинском городе Рустави в пятницу мужчина открыл стрельбу на одном из местных рынков, в результате, по меньшей мере, четыре человека были убиты, также есть и раненые, сообщают грузинские СМИ.

СМИ со ссылкой на очевидцев отмечают, что мужчина ворвался в мясной отдел рынка и начал вести прицельный огонь из огнестрельного оружия по продавцам.

Причины произошедшего пока неизвестны. В МВД Грузии заявляют, что нападавший уже задержан.

В распространенном министерством внутренних дел заявлении говорится, что среди убитых есть родственник задержанного.

В МВД подтверждают, что убиты четыре человека и один получил ранения.

Рустави Грузия
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