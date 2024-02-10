Пентагон продлил пребывание группы больших десантных кораблей в Средиземноморье

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин продлил нахождение амфибийно-десантной группы кораблей ВМС США в восточной части Средиземного моря на фоне палестино-израильского конфликта, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на представителей Пентагона.

На трех больших десантных кораблях размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью более двух тысяч военнослужащих.

Как сообщал 6-й оперативный флот США, в начале января Средиземное море покинула американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В ее состав входили ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage и USS McFaul.

Американская авианосная группа находилась в Восточном Средиземноморье семь месяцев. Глава Пентагона Ллойд Остин трижды продлевал ее пребывание в регионе на фоне палестино-израильского конфликта.