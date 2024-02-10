Ночной пожар на французской АЭС обошелся без пострадавших

АЭС Шинон. Архивное фото. Фото: Avenet Pascal/ABACA/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание трансформатора минувшей ночью на французской АЭС Шинон в департаменте Эндр и Луара произошло "вне ядерной зоны" и было потушено, сообщила государственная энергокомпания EDF.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, и не было последствий для окружающей среды.

По данным компании, загоревшийся трансформатор относится к третьему энергоблоку АЭС. Он автоматически был остановлен в соответствии с правилами защиты реактора.

Следуя процедуре, аварийные бригады немедленно прибыли на место, и были вызваны внешние спасательные службы. Возгорание было потушено, а работа энергоблоков 3 и 4 приостановлена в условиях полной безопасности, заверили в EDF.

Агентство по ядерной безопасности в свою очередь заявило, что был активирован внутренний план действий в чрезвычайной ситуации. После необходимого контроля агентство совместно с EDF и Институтом радиационной защиты и ядерной безопасности рассмотрит условия отмены аварийного плана.

АЭС Шинон состоит из четырех водо-водяных энергетических ядерных реакторов с водой под давлением мощностью по 905 МВт.