В Долине Смерти благодаря ливням сохранилось редкое озеро

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сильные ливни, обрушившиеся на Калифорнию, сохранили редкое природное явление - озеро в Долине Смерти, сообщает NBC.

Озеро образовалось в бассейне Бэдуотер в августе 2023 года после того, как в национальном парке Долина Смерти прошли проливные дожди и паводки, вызванные ураганом "Хилари". В какой-то момент его длина достигала 11,3 км, ширина - 6,4 км.

"Большинство из нас думали, что озеро исчезнет к октябрю, — рассказала смотритель парка Эбби Уайнс. - Мы были шокированы, увидев, что спустя почти шесть месяцев оно все еще здесь. Дождь на этой неделе продлит срок существования озера. Здесь слишком мелко, чтобы плавать на байдарках, но в озере потрясающе отражаются горы".

Ранее на этой неделе в Долине Смерти выпало 4,22 см осадков, сообщила Национальная метеорологическая служба.

По данным службы парка, временное озеро в бассейне Бэдуотер встречается редко. Сам бассейн представляет собой бывшее внутреннее озеро Мэнли, которое начало высыхать 10,5 тыс. лет назад.