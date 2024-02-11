В Иране празднуют 45-летие Исламской революции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Иран в воскресенье отмечает 45-летие Исламской революции 1979 года, праздничные митинги проходят в более чем 1,4 тыс. городов и 35 тыс. деревень по всей стране, сообщает агентство Tasnim.

В Тегеране участники маршей проследовали по 13 разным маршрутам к Площади Азади (Свободы) - крупнейшей площади столицы - на выступление иранского президента Ибрагима Раиси.

Сам Раиси, а также первый вице-президент Мохаммад Мохбер и министры прошлись по улицам столицы вместе с другими участниками шествий. Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами и командующий спецподразделением "Кудс" КСИР бригадный генерал Эсмаил Каани тоже участвовали в праздничных мероприятиях.

Город украсили флаги, плакаты и воздушные шары с революционными и религиозными призывами. Участники шествий скандировали, в том числе антиамериканские и антиизраильские лозунги.

По данным Tasnim, на мероприятия прибыли сотни иностранных гостей, в том числе политики и ученые, празднования освещают более 7,3 тыс. сотрудников иранских и иностранных СМИ.

Также на улицах Тегерана публике показали пусковые установки с баллистическими ракетами малой дальности "Киам-1", ракетами "Хадж Касем" и "Саджил".

Позже президент Раиси выступил с речью, заявив, что западные страны безуспешно пытались помешать Ирану защищать палестинский народ и идеалы революции. Он также подверг критике действия Израиля в секторе Газа.

"Происходящее сегодня в Газе и Палестине достаточно, чтобы все узнали о сути США и сионистского режима и увидели их огромные преступления (...). Бомбардировки жителей Газы должны прекратиться как можно скорее", - подчеркнул он.

Президент также призвал ООН исключить Израиль из своих рядов.