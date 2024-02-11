В Финляндии завершились выборы президента

По итогам предварительного голосования побеждает экс-премьер Стубб

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндии в воскресенье завершилось голосование на президентских выборах.

По предварительным итогам досрочного голосования второго тура, которое прошло с 31 января по 6 февраля, побеждает бывший премьер-министр Александр Стубб (Aleksander Stubb).

По данным министерства юстиции, в досрочном голосовании в Финляндии приняли участие 46,7% избирателей, из которых 52,7% отдали свои голоса за Стубба. За его соперника, бывшего министра иностранных дел Пекку Хаависто (Pekka Haavisto), независимого кандидата, поддержанного партией "Зеленых", проголосовали 47,3%.

После закрытия избирательных участков в 20:00 (21:00 по Москве) начался подсчет голосов, поданных в воскресенье. Как ожидается, он завершится до 23:00 (24:00 по Москве).

Стубб и Хаависто после состоявшегося 28 января первого тура выборов вышли во второй тур с результатами 28,3% и 25,8% соответственно. Всего в выборной кампании принимали участие 9 кандидатов.

Согласно законодательству, президент избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд. Нынешний президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) претендовать на третий должностной срок не сможет, поэтому к власти придет новый, тринадцатый по счету глава государства.

Срок полномочий нового президента начнется 1 марта 2024 года.