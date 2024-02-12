Посол РФ в Баку заявил, что санкции способствовали сближению двух стран

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Западные санкции оказали существенное влияние на укрепление экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, заявил посол РФ в республике Михаил Евдокимов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Мы прогнозировали, что в 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достигнет $4 млрд. Мы ошиблись. $4,4 млрд, рост 17%. Санкции привели к тому, что наши отношения стали еще более тесными, у нас реализуются очень серьезные проекты в промышленной кооперации", - сообщил Евдокимов.

Он подчеркнул, что "17-процентный рост - это не реэкспорт чего-то через Азербайджан, это, в частности, крупные проекты по промышленной кооперации".

"Другая цифра, которая тоже показывает результат западных санкций. На начало этого года использование национальных валют России и Азербайджана (рубль и манат) превысило 54%, то есть мы уходим в наших отношениях с Баку от доллара и евро", - сказал дипломат.

По словам Евдокимова, "перевод рублей в манаты налажен. Для этого просто установлены прямые технические линии между банками Азербайджана и России".

"Сейчас, после адаптации наших торгово-экономических отношений к новым реалиям, наоборот, больше и больше представителей российского бизнеса поворачивается на восток, на юг, а за годы независимости Азербайджан превратился в экономически развитое, очень сильное, стабильное государство. И азербайджанский бизнес тоже очень эффективно и быстро реагирует на новые возможности в экономических связях с Россией", - резюмировал посол.