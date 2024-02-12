РФ запросила на понедельник заседание Совбеза ООН по Украине

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Запрошенное Россией заседание Совета безопасности (СБ) ООН по Украине состоится 12 февраля, в годовщину подписания Минских договоренностей, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"На утро 12 февраля - в годовщину принятия Минского комплекса мер - мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами", - написал Полянский.

По его словам, речь пойдет и о том, "как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач - предотвращении кризисов и конфликтов".

Заседание запланировано на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве).