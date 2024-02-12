Рубль слабеет к доллару и стабилен к юаню на старте торгов на фоне отсутствия стимулов к росту

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США немного растет, юань меняется слабо на Московской бирже утром в понедельник, рубль продемонстрировал негативную динамику к американской валюте в первые минуты торгов на фоне снижения поддержки со стороны сырьевого рынка.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,19 руб./$1 (+29,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 30,24 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,6 коп. - до 12,57 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль проявил некоторую слабость к доллару на старте торгов на фоне слабеющих нефтяных котировок, однако в дальнейшем динамика на валютном рынке оказалась ближе к нейтральной.

После трех минут торгов доллар США начал немного сдавать позиции, и через 15 минут его курс составил 91,07 руб./$1 (+17 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,1 коп. - до 12,56 рубля.

Валютный рынок на этой неделе находится в ожидании заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Эксперты, с учетом отсутствия признаков устойчивого снижения инфляции, полагают, что регулятор сохранит ее на прежнем уровне - 16% годовых. Однако не исключается и ее очередное повышение. Последние сигналы от ЦБ России пока сохраняют долю неопределенности.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в финале минувшей недели заявил, что точные сроки снижения ключевой ставки ЦБ РФ будут зависеть от развития ситуации, инфляция несколько замедлилась, но инфляционные ожидания и темпы роста кредитования все еще остаются высокими.

Решения по ставке принимаются с ориентацией на инфляцию и инфляционные ожидания. Причем для ЦБ важны не только инфляционные ожидания населения, но и ценовые ожидания бизнеса, а также вмененная инфляция на ближайшие четыре года, рассчитанная на основе соотношения доходностей ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН.

"Все эти показатели остаются на высоком уровне, который, собственно говоря, и обосновывает, почему ставка должна быть сейчас на той отметке, где она находится, в 16%, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели вблизи 4% - в обозримом будущем мы рассчитываем, что это произойдет в этом году", - отметил зампред ЦБ.

Приступить к понижению ставки Банк России может, когда увидит устойчивое замедление текущих темпов роста цен и убедительный процесс снижения инфляционных ожиданий, заявил Заботкин.

"Это не означает, конечно, что для первого снижения ставки мы будем ждать до того момента, пока инфляционные ожидания полностью вернутся в уровни 2017-2019 годов. Наверно, первое снижение ставки произойдет раньше, чем будет завершен весь этот цикл, но то, что мы должны быть уверены в том, что опасения по поводу будущего роста цен у населения и бизнеса постепенно угасают - это действительно является необходимым условием для того, чтобы совет директоров был комфортен с переходом к постепенному смягчению ДКП", - сообщил зампред ЦБ.

До этого, скорее всего, денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой, так как необходимо вернуть инфляцию к цели после трех лет ее отклонения от таргета. "Дальше откладывать процесс возвращения к цели, наверно, будет неосмотрительно", - отметил Заботкин.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $81,76 за баррель, что на 0,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,39 за баррель, что на 0,59% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник наблюдается затишье с учетом того, что многие азиатские биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю, а в Японии отмечается Национальный день. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,29%, индонезийский IDX Composite (JKSE) растет на 0,54%, таиландский фондовый индекс SET поднялся на 0,17. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,57%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчеты компаний. Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно данным министерства труда страны. Ноябрьская инфляция пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого уровня.

Между тем показатели базовой инфляции, не учитывающей динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей, подтверждены за все три указанных месяца - на уровне 0,3% в декабре и ноябре и 0,2% в октябре.

Во вторник также станут известны данные о январской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на политику Федеральной резервной системы.