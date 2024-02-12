В Кении в аварии разбился 24-летний марафонец-рекордсмен

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Кении в ДТП погиб 24-летний марафонец, мировой рекордсмен Келвин Киптум, сообщает CNN со ссылкой на отчет местной полиции.

Авария произошла поздним вечером 11 февраля. По данным полицейских, Киптум был рулем Toyota Premio. Поздним вечером 11 февраля он потерял управление, его машина вылетела с трассы в кювет и врезалась в дерево. Киптум и его тренер Жерве Хакизимана погибли на месте. Находившаяся в машине пассажирка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

Келвин Киптум установил мировой рекорд в октябре 2023 года в Чикаго, пробежав марафон за 2 часа 35 секунд. Он готовился улучшить свой результат и выйти из двух часов.

Министр спорта Кении Абабу Намвамба в соцсетях выразил глубокое сожаление в связи с гибелью Киптума и написал, что страна потеряла особенное сокровище.