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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Глава Минэкономики Армении подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил в среду о своей отставке на фоне коррупционного скандала.

"Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики", - написал Керобян в соцсети.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о задержании семи человек, в том числе замминистра экономики Ани Испирян, главы крупной ИТ-компании "Синерджи", ряда действующих и бывших сотрудников компании, в том числе, жены брата спикера парламента Армении Алена Симоняна. Впоследствии она была освобождена под подписку.

Уголовное дело касается злоупотреблений в процессе государственного тендера, который позднее был отменен.

Ваан Керобян Армения
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