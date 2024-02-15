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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Канада, Австралия и Новая Зеландия призвали к прекращению огня в Газе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Австралии Энтони Альбанезе и Новой Зеландии Кристофер Люксон призывают к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа в связи с планируемой Израилем военной операцией в Рафахе.

"Мы серьезно обеспокоены признаками того, что Израиль планирует наземное наступление на Рафах. Военная операция в Рафахе была бы катастрофической", - говорится в заявлении премьер-министров трех стран.

"Срочно необходимо немедленное гуманитарное прекращение огня", - заявили министры.

Они отметили, что потребность в гуманитарной помощи в Газе как никогда велика.

"Гражданскому населению должна быть оказана быстрая, безопасная и беспрепятственная гуманитарная помощь", - подчеркнули главы государств.

Они уточнили, что прекращение огня не может быть односторонним и призвали ХАМАС "немедленно сложить оружие и освободить всех заложников".

"В конечном счете, для достижения прочного мира и безопасности необходимо политическое решение путем переговоров", - заключили лидеры Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Между тем, Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галлант обсудили в телефонном разговоре "важность защиты гражданского населения и обеспечения передвижения гуманитарной помощи и доступа к ней перед любыми операциями против ХАМАС в Рафахе".

Ранее страны Запада, а также Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и Иордания подвергли критике планируемое наступление Израиля на Рафах.

По данным ООН, численность населения Рафаха до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года составляла 300 тыс. человек. После начала конфликта в секторе Газа этот показатель возрос до 1,4 млн человек из-за перемещенных лиц, бежавших из других районов анклава.

Египет серьезно укрепил границу с сектором Газа: создал пятикилометровую буферную зону, возвел бетонные стены на поверхности и под землей. Власти страны опасаются, что, если границу прорвут, им не удастся остановить поток беженцев на Синайский полуостров.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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Газа Австралия Канада Новая Зеландия ХАМАС
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