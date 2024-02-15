Kinross Gold в 2023 году увеличил производство на 10% до 2,15 млн унций
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold по итогам 2023 года увеличил производство на 10% (без учета выбывших активов), до 2,153 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания.
Компания отмечает рост производства на La Coipa в Чили, где выпуск золота был начат в 2022 году, а также увеличение содержаний, извлечения и производительности на Tasiast в Мавритании, что частично было нивелировано плановым снижением производства на Bald Mountain в США.
Для сравнения, прогноз на 2023 год составлял 2,1 млн унций плюс-минус 5%, аналогичный прогноз компания дает на 2024 год.
Основные показатели группы Kinross Gold, только продолжающиеся операции:
|Показатель
|IV кв. 2023г.
|IV кв. 2022г.
|Динамика
|2023г.
|2022г.
|Динамика
|Производство, тыс. унций золотого эквивалента
|546,513
|595,683
|-8 %
|2 153,020
|1 957,237
|10 %
|Продажи, тыс. унций золотого эквивалента
|565,389
|620,599
|-9 %
|2 179,936
|1 927,818
|13 %
|Средняя цена реализации, $ за унцию золота
|1974
|1731
|14 %
|1945
|1793
|8 %
|Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента
|976
|848
|15 %
|942
|937
|1 %
|AISC, $ на унцию золотого эквивалента
|1353
|1236
|9 %
|1316
|1271
|4 %
|Выручка, $ млн
|1 115,7
|1 076,2
|4 %
|4 239,7
|3 455,1
|23 %
|Операционная прибыль, $ млн
|193,5
|(160,1)
|-
|801,4
|117,7
|6,8х
|Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн
|65,4
|(106,0)
|-
|416,3
|31,9
|13,1х
|Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн
|140,0
|108,2
|29 %
|539,8
|283,1
|91 %
|Capex
|297,7
|312,7
|-5 %
|1 055,0
|755,0
|40 %
|FCF
|116,7
|162,6
|-28 %
|559,7
|247,3
|2,3х
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.