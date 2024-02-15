Kinross Gold в 2023 году увеличил производство на 10% до 2,15 млн унций

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Kinross Gold по итогам 2023 года увеличил производство на 10% (без учета выбывших активов), до 2,153 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Компания отмечает рост производства на La Coipa в Чили, где выпуск золота был начат в 2022 году, а также увеличение содержаний, извлечения и производительности на Tasiast в Мавритании, что частично было нивелировано плановым снижением производства на Bald Mountain в США.

Для сравнения, прогноз на 2023 год составлял 2,1 млн унций плюс-минус 5%, аналогичный прогноз компания дает на 2024 год.

Основные показатели группы Kinross Gold, только продолжающиеся операции:

Показатель IV кв. 2023г. IV кв. 2022г. Динамика 2023г. 2022г. Динамика Производство, тыс. унций золотого эквивалента 546,513 595,683 -8 % 2 153,020 1 957,237 10 % Продажи, тыс. унций золотого эквивалента 565,389 620,599 -9 % 2 179,936 1 927,818 13 % Средняя цена реализации, $ за унцию золота 1974 1731 14 % 1945 1793 8 % Себестоимость продаж, $ на унцию золотого эквивалента 976 848 15 % 942 937 1 % AISC, $ на унцию золотого эквивалента 1353 1236 9 % 1316 1271 4 % Выручка, $ млн 1 115,7 1 076,2 4 % 4 239,7 3 455,1 23 % Операционная прибыль, $ млн 193,5 (160,1) - 801,4 117,7 6,8х Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн 65,4 (106,0) - 416,3 31,9 13,1х Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, $ млн 140,0 108,2 29 % 539,8 283,1 91 % Capex 297,7 312,7 -5 % 1 055,0 755,0 40 % FCF 116,7 162,6 -28 % 559,7 247,3 2,3х

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Мавритании, США и Канаде.