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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Парламент Италии одобрил соглашение об открытии центров для мигрантов в Албании

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сенат парламента Италии проголосовал за соглашение о создании на территории Албании двух центров для приема стремящихся попасть в Италию иммигрантов, сообщает EFE.

93 сенатора поддержали соглашение, 61 проголосовал против и еще один воздержался. В январе соглашение одобрила нижняя палата парламента Италии.

В Албании Конституционный суд также утвердил эту сделку сроком на пять лет с возможностью продления еще на такой же срок.

Премьер-министры Италии и Албании Джорджа Мелони и Эди Рама объявили об инициативе в ноябре прошлого года. Планируется, что Албания будет принимать до 36 тысяч мигрантов в год, пока Италия будет обрабатывать их запросы на предоставление убежища.

Албания Италия Эди Рама Джорджа Мелони
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