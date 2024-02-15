Парламент Италии одобрил соглашение об открытии центров для мигрантов в Албании

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сенат парламента Италии проголосовал за соглашение о создании на территории Албании двух центров для приема стремящихся попасть в Италию иммигрантов, сообщает EFE.

93 сенатора поддержали соглашение, 61 проголосовал против и еще один воздержался. В январе соглашение одобрила нижняя палата парламента Италии.

В Албании Конституционный суд также утвердил эту сделку сроком на пять лет с возможностью продления еще на такой же срок.

Премьер-министры Италии и Албании Джорджа Мелони и Эди Рама объявили об инициативе в ноябре прошлого года. Планируется, что Албания будет принимать до 36 тысяч мигрантов в год, пока Италия будет обрабатывать их запросы на предоставление убежища.