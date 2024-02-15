Equinor остановила НПЗ Mongstad из-за возгорания
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor остановила работу нефтеперерабатывающего завода Mongstad из-за возгорания, сообщила нефтяная компания.
Около полудня произошло задымление в помещении с электрическим оборудованием. Пожар был потушен в течение двух с половиной часов.
На момент происшествия на объекте находилось 950 человек.
Equinor отмечает, что пока рано судить о причине инцидента.
НПЗ в Монгстаде работает с 1975 года. Его мощность позволяет перерабатывать 12 млн тонн нефти в год.