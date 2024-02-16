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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Парламент Азербайджана одобрил назначение Али Асадова на пост премьера страны

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу одобрил назначение Али Асадова премьер-министром страны.

Кандидатуру Асадова на пост премьера внес в парламент президент Азербайджана Ильхам Алиев, переизбранный на новый срок на внеочередных выборах 7 февраля.

Кандидатуру Асадова на пост премьера одобрили 105 депутатов, один депутат выступил "против", еще один воздержался.

Теперь назначение Асадова на пост премьера должен утвердить глава государства.

Выступая перед депутатами, он заявил, что основными приоритетами для правительства в предстоящие годы будут укрепление армии, безопасности, границ, повышение благосостояния граждан страны.

"В предстоящий период основными приоритетами для правительства будут дальнейшее укрепление обороны и национальной безопасности, технологическое развитие, развитие военно-промышленного комплекса, улучшение материально-технического обеспечения Вооруженных Сил, обеспечение целостности наших границ", - сказал Асадов.

По его словам, правительство также продолжит активные шаги для повышения благосостояния граждан Азербайджана, улучшения системы социальной защиты.

Асадов родился 30 ноября 1956 года в Баку. Он занимает пост премьер-министра Азербайджана с 8 октября 2019 года.

Правительство Азербайджана в соответствии с Конституцией 14 февраля ушло в отставку после инаугурации Алиева.

Азербайджан Ильхам Алиев Али Асадов
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