"Белавиа" с апреля запустит рейс между Брестом и Москвой

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" запускает прямой рейс между Брестом и Москвой, сообщила пресс-служба компании.

Полеты стартуют с 3 апреля.

Рейсы будут выполняться в московский аэропорт "Шереметьево" дважды в неделю – по средам и субботам на самолете Embraer-175. Перелет займет 1 час 45 минут.

"Белавиа" – государственная авиакомпания со штаб-квартирой в Минске. Основной объем полетов осуществляет из аэропорта белорусской столицы.