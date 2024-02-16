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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Coca-Cola увеличила квартальные дивиденды на 5,4%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила квартальные дивиденды на 5,4% до 48,5 цента на акцию с 46 центов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выплаты пройдут 1 апреля. Закрытие реестра акционеров назначено на 15 марта.

Дивидендная доходность составит около 3,3% годовых исходя из текущих котировок.

Цена акций Coca-Cola выросла на 0,2% в четверг. Рыночная стоимость компании за последний год увеличилась на 0,3% (до $256 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 23%.

Coca-Cola
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