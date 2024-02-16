WSJ сообщила о планах Nike уволить более 1,6 тыс. человек, или 2% штата

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. уволит более 1,6 тыс. человек, или около 2% штата. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на его сообщение сотрудникам.

Увольнения планируется начать в пятницу, а их второй этап завершится до конца квартала, говорится в документе. Процесс не должен затронуть работников магазинов и распределительных центров, а также членов команды инноваций.

На 31 мая 2023 года штат компании насчитывал около 83,7 тыс. человек.

"Сейчас мы работаем не на лучшем уровне, и конечную ответственность за это я возлагаю на себя и свою управленческую команду, - отметил в сообщении ее глава Джон Донахью. - Конкурентоспособность требует корректировки, смещения и отказа от не столь критически важной работы, чтобы плотнее сосредоточиться на самом важном и иметь для этого больше ресурсов ".

По словам Донахью, Nike использует свои ресурсы для наращивания инвестиций в такие категории, как товары для бега, женская одежда и продукция марки Jordan.

В декабре 2023 года компания заявила, что в ближайшие три года планирует сократить расходы на $2 млрд.

Акции Nike дешевеют на 0,6% в ходе предварительных торгов в пятницу.