Германия пообещала поставить Украине 120 тысяч артснарядов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Германии в соответствии с подписанным 16 февраля соглашением по безопасности с Украиной подготовили новый пакет военной помощи Киеву - на сумму в $1,22 млрд, сообщают западные СМИ.

В него войдут 120 тысяч 122-миллиметровых снарядов и 100 ракет для зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLS. Их поставят в 2024 году.

На 2025 году запланирована поставка Украине второй самоходной зенитной установки Skynex. Кроме того, в 2026-2027 годы Германия намерена передать Украине еще 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, вместе с запчастями и боеприпасами. Также военные ФРГ собираются обучать украинцев использованию этих САУ.