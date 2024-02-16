Власти Австралии внесли никель в список критически важного сырья

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Австралийское правительство внесло никель в список критически важного минерального сырья, пишет Financial Times.

Благодаря этому производители никеля в стране смогут получить доступ к стимулирующему фонду на 6 млрд австралийских долларов ($3,9 млрд), который предоставляет льготные кредиты и гранты для поддержки промышленности.

"По прогнозам, в 2024 году - и, скорее всего, еще несколько лет, пока не скорректируется избыток предложения на рынке, - международные цены на никель будут оставаться на относительно низком уровне", - приводит газета слова министра ресурсов Австралии Мадлен Кинг.

Австралийские производители никеля несут убытки от масштабных поставок дешевого металла из Индонезии, отмечает FT. За последний год цены на никель рухнули на 43%.