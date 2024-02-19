Главы МИД стран ЕС обсудят Украину, Ближний Восток и ситуацию в странах Сахеля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит в понедельник в качестве основных вопросов повестки военные потребности Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в регионе Сахеля.

Кроме того, министры обменяются мнениями по Белоруссии и, как ожидается, примут заключения по этой стране.

Украинский вопрос предполагается обсудить после сообщения Совету ЕС по видеосвязи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о ситуации на местах, военных потребностях Киева и ожидаемой от Евросоюза поддержке, сообщается в материалах к заседанию.

В ходе последующей внутренней дискуссии министры "подведут итоги различных направлений работы". Затем высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформирует совет о своей недавней поездке на Украину.

Главы МИД стран ЕС проанализируют ход реализации решения внеочередного Европейского совета 1 февраля, на котором лидеры Евросоюза поручили Совету ЕС достичь соглашения к началу марта 2024 года о внесении поправок в регламент о Европейском фонде мира. Речь также пойдет о поручении Евросовета ускорить поставки Киеву снарядов и ракет.

В число аспектов, которые, вероятно, также будут затронуты министрами, входят 13-й пакет ограничительных мер в отношении России, "украинская формула мира", будущий "мирный саммит по Украине", отмечается в документах, опубликованных в Брюсселе.

Другим центральным вопросом повестки заседания совета будет обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, включая неформальный обмен мнениями с координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрид Кааг.

Совет обсудит углубление гуманитарного кризиса в секторе Газа и необходимость прекращения боевых действий, беспрепятственной гуманитарной помощи, а также роль Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Министры обменяются мнениями о рисках региональной эскалации. Ожидается принятие решения о начале операции EUNAVFOR ASPIDES по защите свободы судоходства в связи с кризисом в Красном море. Предполагается затронуть вопрос возобновления обсуждения решения конфликта через сосуществование двух государств и подготовительной работы по проведению мирной конференции.

Еще один основной пункт министерской дискуссии - ситуация в Сахеле и принципы адаптированного подхода ЕС к региону. Планируется обсудить такие вопросы, как будущий уровень политического и дипломатического взаимодействия, включая поддержку ЭКОВАС и диалог с военными режимами; перспективы мира, безопасности и обороны в регионе, а также сотрудничество со странами Сахеля в области развития и миграции.

В октябре 2023 года Евросовет поручил Боррелю и Европейской комиссии представить варианты адаптации действий и инструментов ЕС в регионе.

В преддверии местных и парламентских выборов в Белоруссии 25 февраля глава европейской дипломатии сделает сообщение об обстановке в стране. Предполагается "подтвердить решительную поддержку Евросоюзом белорусского гражданского общества, выразить обеспокоенность по поводу продолжающейся плохой ситуации с правами человека в стране". Эти аспекты должны войти в соответствующие заключения совета.

Заседанию совета будет предшествовать неформальный обмен мнениями с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Ожидается, что Гросси проинформирует министров о своем недавнем визите на Украину и на Запорожскую АЭС, а также о более широких направлениях работы МАГАТЭ.

Главы МИД коснутся "региональных кризисов, связанных с ядерным распространением, например, в Иране, и обсудят перспективы более тесного сотрудничества ЕС и МАГАТЭ в преддверии первого в истории саммита по ядерной энергетике, который будет организован в Брюсселе 21 марта 2024 года", сообщается в материалах Совета Евросоюза.