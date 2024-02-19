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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Производитель автокомпонентов Forvia за 5 лет может сократить до 10 тыс. рабочих мест

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Французский производитель автокомпонентов Forvia в ближайшие пять лет может сократить до 10 тысяч, или около 13%, рабочих мест, говорится в пресс-релизе компании.

Благодаря этому годовая экономия средств должна достичь примерно 500 млн евро в 2028 году.

Сокращения будут проводиться в рамках программы, направленной на адаптацию к быстро меняющимся условиям деятельности, включая запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе, а также на повышение рентабельности бизнеса и подготовку к работе с новыми заказчиками из Азии.

Адаптация будет проходить с применением генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта, рассчитывает компания.

При этом Forvia намерена "незамедлительно и существенно" снизить активность на рынке труда в Европе.

Ее акции дорожают на 3,1% на торгах в Париже в понедельник.

Франция
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