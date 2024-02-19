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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Фон дер Ляйен объявлена кандидатом на переизбрание главой Еврокомиссии

Фон дер Ляйен объявлена кандидатом на переизбрание главой Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально выдвинута кандидатом на переизбрание на этот пост, сообщили европейские СМИ.

"После месяцев молчания бывший немецкий министр объявила о своих намерениях по итогу собрания партии ХДС (Христианско-демократический союз - ИФ) в понедельник в Берлине", - написала французская газета Le Figaro.

По сообщению издания, "65-летняя Урсула фон дер Ляйен теперь официально является кандидатом на второй срок во главе Еврокомиссии".

О своих планах действующая глава ЕК объявила на конференции ХДС. "И эта крупная немецкая правоцентристская партия, уверенно ожидавшая ее кандидатуру, сразу же дала ей свое благословение", - говорится в публикации Le Figaro.

Намеченные на 6-9 июня европейские выборы приведут к назначению первых лиц главных институтов ЕС, в том числе, Еврокомиссии, глава которой может избираться на свой пост не более чем на два пятилетних срока.

Урсула фон дер Ляйен ХДС Еврокомиссия Германия
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