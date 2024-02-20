Судно получило повреждения в результате атаки беспилотника в 60 милях от Джибути

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) информировало, что в 60 морских милях к северу от Джибути было атаковано коммерческое судно.

Капитан судна сообщил, что оно было атаковано беспилотным летательным аппаратом и получило поверхностные повреждения в районе надстройки. Экипаж не пострадал, судно продолжило движение в порт назначения.

UKMTO рекомендовало всем судам в данном районе соблюдать меры предосторожности и сообщать о любой подозрительной активности.

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