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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:33

Судно получило повреждения в результате атаки беспилотника в 60 милях от Джибути

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) информировало, что в 60 морских милях к северу от Джибути было атаковано коммерческое судно.

Капитан судна сообщил, что оно было атаковано беспилотным летательным аппаратом и получило поверхностные повреждения в районе надстройки. Экипаж не пострадал, судно продолжило движение в порт назначения.

UKMTO рекомендовало всем судам в данном районе соблюдать меры предосторожности и сообщать о любой подозрительной активности.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, обстреливают суда в Красном море. С января США и Британия наносят удары по военным объектам хуситов.

Хроника 17 декабря 2023 года – 20 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
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