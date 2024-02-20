Почти 60% российских предприятий заявляли о кадровом дефиците в 2023 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Около 60% российских предприятий столкнулись с дефицитом кадров в 2023 году, сообщил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Выступая на заседании Российского союза ректоров, он уточнил, что в основном речь идет о высококвалифицированных специалистах в высокотехнологичных сферах производства.

Он отметил, что на сегодняшний день сокращается число исследователей, занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Глава Минтруда Антон Котяков в конце сентября прошлого года говорил о потребности российской экономики в кадрах к 2030 году в более чем 73 млн человек. По его оценке, наибольшая потребность в сотрудниках сложится в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT.