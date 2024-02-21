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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Тестовый запуск баллистической ракеты с британской подлодки не удался

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5 с британской стратегической подводной лодки HMS Vanguard, проведенный 30 января, окончился неудачей, сообщило издание The Sun, ссылаясь на данные, впервые предоставленные министерством обороны Соединенного Королевства.

Ракета после старта с подлодки из подводного положения у берегов Флориды упала в Атлантический океан в непосредственной близости от субмарины.

Подробности происшествия британское министерство обороны не разглашает по соображениям национальной безопасности. Указывается, что подлодка не пострадала. 58-тонная ракета Trident II D5 стартовала из пусковой шахты с помощью сжатого газа, но двигатели ее первой ступени после выхода на поверхность не заработали, и она упала в океан.

В заявлении, переданном в газету The Sun, министерство обороны отметило: "Испытание подтвердило эффективность британских средств ядерного сдерживания, в которых мы абсолютно уверены. Во время теста произошла аномалия".

Великобритания
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