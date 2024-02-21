Неуправляемый европейский спутник в среду вечером сойдет с орбиты

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Не работающий уже 15 лет тяжелый европейский спутник дистанционного зондирования Земли ERS-2 в среду вечером должен сойти с орбиты и сгореть в плотных слоях атмосферы, на Землю могут упасть лишь его фрагменты, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Спутник весом 2,3 тонны был запущен в апреле 1995 года с космодрома во Французской Гвиане для изучения поверхности суши, океанов и полярных шапок Земли. В сентябре 2011 года он завершил свою работу после того, как у него закончилось топливо.

По последнему прогнозу агентства, неуправляемый спутник ERS-2 войдет в атмосферу Земли на высоте 80 км в районе 19:32 по московскому времени и начнет разваливаться на куски над юго-востоком Африки. Погрешность составляет +/- 6,41 часа. Несгоревшие фрагменты аппарата могут достичь поверхности Земли, но, скорее всего, упадут в Индийский океан. При этом, как указали в ESA, "ни один из этих фрагментов спутника не будет содержать никаких токсичных или радиоактивных веществ".