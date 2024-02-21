Власти Чикаго подали в суд на пять крупнейших нефтегазовых компаний мира

Чиновники обвинили компании в занижении опасности их деятельности для климата

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Власти Чикаго подали иск в суд на пять крупнейших мировых нефтегазовых компаний - BP Plc, Chevron Corp., ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp. и Shell Plc, обвинив эти организации в занижении опасности их деятельности для климата, пишет издание Chicago Sun Times.

"Последствия климатических изменений, с которыми столкнулся и продолжит сталкиваться Чикаго, в том числе, более частые и интенсивные штормы, наводнения, засухи, экстремальная жара и размыв береговой линии - ощущаются повсюду в городе", - говорится в иске.

Власти также считают, что нефтегазовый сектор пытается обмануть общественность, ведя кампании с целью подрыва научных доказательств климатического воздействия, пишет газета.

Власти штата Калифорния, Нью-Йорка и других городов США также предъявляют претензии нефтегазовому сектору, рассчитывая получить компенсации на общую сумму в миллиарды долларов за ущерб, наносимый их операциями окружающей среде.

В иске властей Чикаго не указывается сумма компенсации, которую они хотели бы получить. Город просит суд обязать компании нести ответственность за расходы, связанные с изменением климата, включая ущерб имуществу и инфраструктуре.

Например, власти Чикаго указывают, что тратят $188 млн на климатические проекты в малообеспеченных сообществах.

Город также обвиняет Американский институт нефти (API) в сговоре с компаниями с целью дезинформации общественности относительно степени климатических проблем, отмечая, что внутри отрасли серьезность этих проблем признается.