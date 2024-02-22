Отработавший европейский спутник сгорел над северной частью Тихого Океана

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Европейский спутник дистанционного зондирования Земли ERS-2, выработавший свой ресурс, в среду вечером сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы, сообщило Европейское космическое агентства (ESA).

ERS-2 весом 2,3 тонны был запущен в апреле 1995 года с космодрома во Французской Гвиане для изучения поверхности суши, океанов и полярных шапок Земли. В сентябре 2011 года он завершил свою работу, выработав топливо.

Спутник вошел в атмосферу Земли на высоте 80 км в районе 20:17 мск и начал разваливаться на куски над северной частью Тихого океана в районе между Аляской и Гавайскими островами. Несгоревшие фрагменты аппарата могли достичь поверхности Земли и упали в океан. При этом, как указали в ESA, "ни один из этих фрагментов спутника не содержит никаких токсичных или радиоактивных веществ".