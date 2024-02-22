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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Lenovo в III финквартале увеличила выручку лучше прогнозов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 23%, однако неожиданно для аналитиков увеличила выручку.

Как говорится в пресс-релизе Lenovo, чистая прибыль за три месяца, завершившихся в декабре, составила $337 млн, или $2,81 в расчете на акцию, по сравнению с $437 млн, или $3,65 на акцию, за третий квартал предыдущего фингода. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистую прибыль на уровне $308 млн.

Выручка компании увеличилась на 3% до $15,72 млрд по сравнению с $20,27 млрд за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение выручки до $15,25 млрд.

Выручка подразделения Solutions & Services Group (SSG), созданного с целью объединения всех сервисов и решений компании, впервые превысила $2 млрд за квартал. Выручка подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG) выросла по итогам второго квартала подряд, а в сегменте хранения информации, разработки ПО и услуг показатель достиг рекордной отметки в $1 млрд.

Акции Lenovo подорожали на 3,3% на торгах в Гонконге в четверг. Рыночная стоимость компании с начала этого года упала на 19%.

Lenovo
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