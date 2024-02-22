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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

США пригрозили новыми санкциями в случае поставок России ракет из Ирана

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон будет готов вводить санкции, если получит данные о том, что Иран поставит России баллистические ракеты, заявил в четверг советник Белого дома Джон Кирби.

"Если Иран будет поставлять баллистические ракеты... наш ответ будет быстрым и жестким. Мы вынесем этот вопрос на СБ ООН, введем дополнительные санкции и скоординируем будущие варианты реакции с союзниками и партнерами", - приводят слова советника, курирующего коммуникации по теме нацбезопасности, американские СМИ.

Западные страны утверждают, что РФ применяет иранские беспилотники в ходе СВО на Украине, а также, что Иран направляет РФ ракеты. Москва и Тегеран это неоднократно отрицали.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Джон Кирби Иран РФ США
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