США пригрозили новыми санкциями в случае поставок России ракет из Ирана

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон будет готов вводить санкции, если получит данные о том, что Иран поставит России баллистические ракеты, заявил в четверг советник Белого дома Джон Кирби.

"Если Иран будет поставлять баллистические ракеты... наш ответ будет быстрым и жестким. Мы вынесем этот вопрос на СБ ООН, введем дополнительные санкции и скоординируем будущие варианты реакции с союзниками и партнерами", - приводят слова советника, курирующего коммуникации по теме нацбезопасности, американские СМИ.

Западные страны утверждают, что РФ применяет иранские беспилотники в ходе СВО на Украине, а также, что Иран направляет РФ ракеты. Москва и Тегеран это неоднократно отрицали.