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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

В штаб-квартире разведслужбы Швеции прошла эвакуация из-за появления запаха газа

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуация сотрудников проведена в пятницу из здания штаб-квартиры разведслужбы Швеции после вероятной утечки газа.

Примерно 500 человек эвакуированы из штаб-квартиры разведслужбы Швеции, расположенной в северном предместье Стокгольма. Несколько человек получили медицинскую помощь на месте, пятеро госпитализированы с респираторными проблемами, сообщают шведские СМИ.

Место происшествия оцепили сотрудники полиции, жителям близлежащих домов рекомендовано не открывать окна.

Причина утечки выясняется.

Швеция Стокгольм
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