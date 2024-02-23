В штаб-квартире разведслужбы Швеции прошла эвакуация из-за появления запаха газа
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуация сотрудников проведена в пятницу из здания штаб-квартиры разведслужбы Швеции после вероятной утечки газа.
Примерно 500 человек эвакуированы из штаб-квартиры разведслужбы Швеции, расположенной в северном предместье Стокгольма. Несколько человек получили медицинскую помощь на месте, пятеро госпитализированы с респираторными проблемами, сообщают шведские СМИ.
Место происшествия оцепили сотрудники полиции, жителям близлежащих домов рекомендовано не открывать окна.
Причина утечки выясняется.