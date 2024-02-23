Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и 153 юрлиц

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Канада вслед за ЕС и США ввела дополнительные санкции против РФ/

В общей сложности в канадские санкционные списки внесли десять человек и 153 компаний и структур.

В них попал, в частности, помощник президента России Игорь Левитин, сообщается на сайте канадского правительства в пятницу.

Ограничительные меры, в частности, распространяются на авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина, ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны РФ, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Канада ввела санкции против банка "Санкт-Петербург" (находится в американском SDN list с февраля 2023 года), а также двух страховых компаний: "Альфастрахование" и "РЕСО-Гарантия" братьев Сергея и Николая Саркисовых (по последним доступным данным, являлись основными владельцами "РЕСО-Гарантия").