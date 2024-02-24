Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев.

"Я в Киеве (...) сейчас, более чем когда-либо, мы твердо поддерживаем Киев. Финансово, экономически, военным образом, морально", - написала она в соцсети X, сопроводив пост фотографией с вокзала.

Однако фон дер Ляйен не уточнила, с кем из представителей украинского руководства она будет встречаться, и какова будет повестка переговоров.

Кроме того, по данным западных СМИ, в Киев в субботу также приехали на поезде из Польши премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и Бельгии - Александр Де Кро

Ожидается, что позднее Мелони будет председательствовать на видеоконференции с участием лидеров стран G7; на нее также пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Киев Урсула фон дер Ляйен Польша Еврокомиссия Владимир Зеленский Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 24 февраля

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

США изучают возможность использования замороженных российских активов

США изучают возможность использования замороженных российских активов

Минфин США внес "Совкомфлот" в список SDN

Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний

Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний

Что произошло за день: пятница, 23 февраля

Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и 153 юрлиц

Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и 153 юрлиц

Группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег оставила статус РФ неизменным

Структура S7 по ремонту самолетов подпала под санкции США

США вводят антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний

США вводят антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });