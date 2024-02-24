Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев.

"Я в Киеве (...) сейчас, более чем когда-либо, мы твердо поддерживаем Киев. Финансово, экономически, военным образом, морально", - написала она в соцсети X, сопроводив пост фотографией с вокзала.

Однако фон дер Ляйен не уточнила, с кем из представителей украинского руководства она будет встречаться, и какова будет повестка переговоров.

Кроме того, по данным западных СМИ, в Киев в субботу также приехали на поезде из Польши премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и Бельгии - Александр Де Кро

Ожидается, что позднее Мелони будет председательствовать на видеоконференции с участием лидеров стран G7; на нее также пригласили президента Украины Владимира Зеленского.