Гутерриш недоволен работой Совбеза ООН по решению конфликтов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Отсутствие единства в Совбезе ООН по вопросам, касающихся конфликтов, которые происходят в мире, подрывает его авторитет, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

"Отсутствие единства в Совбезе ООН по действиям России на Украине и израильским военным операциям в Газе, которые начались после ужасной террористической атаки ХАМАС 7 октября, серьезно - и, возможно, фатально - подорвало его авторитет", - приводят слова Гутерриша западные СМИ в понедельник.

По его словам, сейчас СБ ООН часто попадает в тупик и не может принимать решения по важным вопросам мира и безопасности. Генсек отметил, что СБ необходима серьезная реформа.

Возвращаясь к теме сектора Газа, Гутерриш вновь призвал к гуманитарному перемирию и освобождению израильских заложников. Он добавил, что полномасштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах будет не только катастрофично для палестинских беженцев, укрывающихся там, но и может положить конец программам помощи ООН.

На прошлой неделе 20 февраля США во время голосования СБ ООН вновь заветировали проект резолюции, призывавший к прекращению огня в секторе Газа. Это был уже третий случай, когда Вашингтон отказался поддержать проект, включающий в себя перемирие в анклаве.

Конфликт между Израилем и палестинскими группировками из Газы продолжается с октября 2023 года.