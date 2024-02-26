Citigroup назначил главой банковского направления топ-менеджера JPMorgan Вишваса Рагхавана

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. назначил главой банковского направления топ-менеджера JPMorgan Chase & Co. Вишваса Рагхавана.

Как говорится в сообщении Citi, 57-летний Рагхаван начнет работу в банке летом и будет подотчетен напрямую CEO Citigroup Джейн Фрейзер.

Он возглавит подразделение, сфокусированное на инвестиционном банкинге и обслуживании корпоративных клиентов, которое было создано в рамках реорганизации структуры Citi в сентябре 2023 года.

"Вис – тот самый человек, который сможет взять на себя управление нашим банковским бизнесом в этот решающий момент", - заявила Фрейзер.

Рагхаван пришел в JPMorgan в 2000 году и занимал ряд высоких должностей, в том числе отвечал за операции в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В январе текущего года он стал единственным руководителем глобального подразделения JPMorgan в сфере инвестиционно-банковских услуг. Ранее он был соруководителем этого бизнеса вместе с Джимом Кейси.

Акции Citigroup стабильны на торгах в понедельник, бумаги JPMorgan теряют в цене 0,4%.