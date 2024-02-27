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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Экспорт Гонконга в январе вырос максимально за 3 года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Гонконг в январе увеличил экспорт на 33,6% относительно того же месяца прошлого года – до 388,7 млрд гонконгских долларов ($49,8 млрд), говорится в отчете статистического управления.

Это максимальный подъем показателя за три года (с января 2021 года).

Объем импорта подскочил на 21,7% и составил 385,1 млрд долларов. Повышение стало самым значительным с сентября 2021 года.

Экспорт и импорт выросли по итогам четвертого месяца подряд.

Профицит внешнеторгового баланса Гонконга в январе составил 3,643 млрд долларов по сравнению с дефицитом в размере 35,4 млрд долларов в том же месяце годом ранее и 59,86 млрд долларов в декабре. Положительное сальдо было зафиксировано впервые за два года.

Гонконг
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