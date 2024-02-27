Macy's зафиксировала чистый убыток в IV финквартале и обнародовала новую стратегию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. зафиксировала чистый убыток в четвертом финансовом квартале из-за разовых расходов, связанных, в частности, с реструктуризацией операций.

Компания объявила о запуске новой стратегии, призванной вернуть ее бизнес к росту.

Как говорится в пресс-релизе Macy's, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 3 февраля, составил $71 млн, или $0,26 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $508 млн, или $1,83 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета единовременных издержек на сумму порядка $1 млрд составила $2,45 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,98 на акцию.

Квартальная выручка Macy's уменьшилась на 2% до $8,12 млрд при среднем прогнозе рынка в $8,09 млрд.

Сопоставимые продажи ритейлера сократились на 5,4%, тогда как эксперты ожидали снижения на 4,7%.

Согласно прогнозу Macy's, в текущем фингоду ее скорректированная прибыль составит $2,45-2,85 на акцию. Аналитики в среднем ожидают этот показатель на уровне $2,77 на акцию.

Стратегия "A Bold New Chapter", анонсированная компанией во вторник, предусматривает улучшение ассортимента продукции, модернизацию магазинов, закрытие неприбыльных точек, в том числе, 50 до конца текущего фингода.

Кроме того, ритейлер планирует монетизировать активы на сумму $600-750 млн до конца 2026 года.

Акции Macy's теряют в цене 1,1% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 6%.