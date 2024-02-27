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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Индекс потребдоверия в США в феврале неожиданно упал до 106,7 пункта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня, по данным Trading Economics.

"Снижение потребительского доверия в феврале было отмечено после трех месяцев роста, что говорит об устойчивой неопределенности в отношении перспектив американской экономики", - считает главный экономист Conference Board Дана Петерсон.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в феврале уменьшился до 147,2 пункта по сравнению со 154,9 пункта месяцем ранее. Подындекс потребительских ожиданий опустился до 79,8 пункта с 81,5 пункта.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в декабре подскочил на 6,1% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2022 года. Аналитики прогнозировали повышение на 6% после ноябрьского подъема на 5,4%.

Значение декабрьского индекса относительно предыдущего месяца уменьшилось на 0,3% после снижения на 0,2% в ноябре.

США
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