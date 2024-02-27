Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Европарламент утвердил закон ЕС о масштабном восстановлении экосистем

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) утвердил регламент, который предусматривает восстановление не менее 20% суши и морских территорий ЕС к 2030 году, а также всех нуждающихся в восстановлении экосистем к 2050 году.

Согласованный ранее со странами ЕС законопроект во вторник на пленарной сессии в Страсбурге получил поддержку 329 голосов, 275 евродепутатов проголосовали против нового закона, 24 парламентария воздержались.

"Закон ЕС о восстановлении природы, согласованный с государствами-членами, восстановит деградированные экосистемы во всех странах союза, поможет достичь целей ЕС в области климата и биоразнообразия, а также повысить продовольственную безопасность", - говорится в опубликованном ЕП комментарии к принятому регламенту.

В документе сообщается, что для достижения общих целей ЕС, "государства-члены должны восстановить не менее 30% сред обитания, подпадающих под действие нового закона (от лесов, лугов и водно-болотных угодий до рек, озер и коралловых зарослей), из плохого состояния в хорошее к 2030 году, увеличив их до 60% к 2040 году и до 90% – к 2050 году".

В Европарламенте напомнили, что в настоящее время более 80% европейских сред обитания находятся в плохом состоянии.

Как только территория окажется в хорошем состоянии, страны ЕС должны гарантировать, что она не ухудшится значительно. Государствам-членам также надлежит принять национальные планы восстановления с подробным описанием того, как они намерены достичь этих целей.

Закон ставит жесткие условия по восстановлению природных сред на сельскохозяйственных пространствах. Вместе с тем предусматривается "экстренное торможение", когда "цели по сельскохозяйственным экосистемам могут быть приостановлены в исключительных обстоятельствах, если они серьезно сокращают площади земли, необходимые для производства достаточного количества продуктов питания для потребления в ЕС".

Теперь регламент должен быть принят Советом ЕС. Он вступит в силу через 20 дней после опубликования в "Официальном журнале" Евросоюза.

ЕС Евросоюз ЕП Европарламент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Macy's зафиксировала чистый убыток в IV финквартале и обнародовала новую стратегию

Великобритания исключает отправку дополнительных военных на Украину

Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует отправлять военных на Украину

Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует отправлять военных на Украину

Число подсанкционных российских лиц превысило 6000

Что случилось этой ночью: вторник, 27 февраля

Макрон считает продолжение поставок боеприпасов Украине приоритетом для Запада

Макрон считает продолжение поставок боеприпасов Украине приоритетом для Запада

Макрон намерен создать коалицию по поставке Украине ракет и бомб

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });