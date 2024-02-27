Европарламент утвердил закон ЕС о масштабном восстановлении экосистем

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) утвердил регламент, который предусматривает восстановление не менее 20% суши и морских территорий ЕС к 2030 году, а также всех нуждающихся в восстановлении экосистем к 2050 году.

Согласованный ранее со странами ЕС законопроект во вторник на пленарной сессии в Страсбурге получил поддержку 329 голосов, 275 евродепутатов проголосовали против нового закона, 24 парламентария воздержались.

"Закон ЕС о восстановлении природы, согласованный с государствами-членами, восстановит деградированные экосистемы во всех странах союза, поможет достичь целей ЕС в области климата и биоразнообразия, а также повысить продовольственную безопасность", - говорится в опубликованном ЕП комментарии к принятому регламенту.

В документе сообщается, что для достижения общих целей ЕС, "государства-члены должны восстановить не менее 30% сред обитания, подпадающих под действие нового закона (от лесов, лугов и водно-болотных угодий до рек, озер и коралловых зарослей), из плохого состояния в хорошее к 2030 году, увеличив их до 60% к 2040 году и до 90% – к 2050 году".

В Европарламенте напомнили, что в настоящее время более 80% европейских сред обитания находятся в плохом состоянии.

Как только территория окажется в хорошем состоянии, страны ЕС должны гарантировать, что она не ухудшится значительно. Государствам-членам также надлежит принять национальные планы восстановления с подробным описанием того, как они намерены достичь этих целей.

Закон ставит жесткие условия по восстановлению природных сред на сельскохозяйственных пространствах. Вместе с тем предусматривается "экстренное торможение", когда "цели по сельскохозяйственным экосистемам могут быть приостановлены в исключительных обстоятельствах, если они серьезно сокращают площади земли, необходимые для производства достаточного количества продуктов питания для потребления в ЕС".

Теперь регламент должен быть принят Советом ЕС. Он вступит в силу через 20 дней после опубликования в "Официальном журнале" Евросоюза.