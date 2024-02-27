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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Налоги в Великобритании в 2028/29 фингоду могут достичь максимума с конца Второй мировой войны

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Налоговые поступления в бюджет Великобритании в 2028/2029 финансовом году (завершается 31 марта 2029 года) вырастут до рекордных с конца Второй мировой войны 37,7% ВВП по сравнению с примерно 33% перед пандемией коронавируса, полагает Институт бюджетных исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS).

Как говорится в отчете института, это произойдет вне зависимости от того, что объявит министр финансов Джереми Хант на следующей неделе в рамках весеннего бюджетного послания.

Рост налоговых поступлений будет отражать в том числе подъем ставки налога на прибыль в 2021 году, пишет Financial Times.

При этом госрасходы Великобритании в 2028/2029 фингоду снизятся до 42,7% ВВП с нынешних 44,8%, но будут более чем на 3 процентных пункта выше, чем в 2019 году, прогнозирует IFS.

Великобритания IFS
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