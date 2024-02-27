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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Бомбардировщик ВВС США совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, совершил аварийную посадку на базе Майнот в штате Северная Дакота в связи с возгоранием двигателя, сообщило издание Air And Space Force Magazine, ссылаясь на представителя ВВС США.

Отмечается, что инцидент произошел 23 февраля. На бомбардировщике загорелся один из восьми двигателей. Самолет смог успешно приземлиться, никто из членов экипажа не пострадал.

Пожар был потушен на взлетно-посадочной полосе аварийными службами. При этом повреждение получило крыло бомбардировщика. Причины происшествия выясняются.

ВВС США B-52 Северная Дакота
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