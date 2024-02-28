Рост ВВП Гонконга в IV квартале ускорился до максимальных за два года 4,3%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ВВП Гонконга в четвертом квартале 2023 года увеличился на 4,3% в годовом выражении – максимальными темпами с октября-декабря 2021 года. Об этом говорится в отчете статистического управления, представившего окончательные данные.

Экономический подъем ускорился по сравнению с 4,1% в третьем квартале благодаря росту потребительских расходов, а также экспорта товаров и услуг.

Предварительно также сообщалось о повышении ВВП Гонконга на 4,3% в четвертом квартале. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Статуправление Гонконга, однако, пересмотрело с понижением оценку роста ВВП в поквартальном выражении – до 0,4% с 0,5%.

Потребительские расходы в Гонконге в четвертом квартале выросли на 3,3% в годовом выражении, государственные – снизились на 5,2%. Инвестиции в основные активы взлетели на 16,4%.

Экспорт услуг подскочил на 22,2%, импорт – на 28,4%. Экспорт товаров увеличился на 2,6%, импорт – на 3,6%.

По итогам всего 2023 года экономика Гонконга выросла на 3,2%.

Гонконгские власти прогнозируют увеличение ВВП на 2,5-3,5% в 2024 году.