Ракета взорвалась недалеко от судна в Красном море

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ракета, вероятно, запущенная йеменскими мятежниками-хуситами, взорвалась недалеко от судна в Красном море, сообщает в среду The Associated Press.

По информации Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), атака произошла накануне вечером в 110 км от побережья контролируемого хуситами портового города Ходейда. Ракета взорвалась в нескольких километрах от судна.

"Команда и судно - в безопасности и продолжают двигаться к следующему порту захода", - отмечает UKMTO.

Частная охранная фирма Ambrey сообщает, что судно, о котором идет речь, может быть идущим под флагом Маршалловых островов сухогрузом, принадлежащим Греции.

Хуситы, как правило, спустя несколько часов после подобных атак заявляют об ответственности за них, однако в случае данного инцидента в Красном море этого пока не произошло, отмечает AP.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.