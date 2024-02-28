Оценка роста ВВП США в IV квартале ухудшена до 3,2% с 3,3%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны.

Между тем ранее сообщалось о более значительном подъеме – на 3,3%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с третьим кварталом, когда он увеличился на 4,9%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в октябре-декабре повысились на 3% (предварительно сообщалось о росте на 2,8%). Госрасходы увеличились на 4,2% (на 3,3%).

Экспорт вырос на 6,4%, импорт – на 2,7%. Ранее было объявлено о повышении первого показателя на 6,3%, второго – на 1,9%.

Инвестиции в оборудование упали на 1,7%, в то время как прежде сообщалось о подъеме на 1%. В результате оценка роста общего объема инвестиций бизнеса также была ухудшена – до 0,9% с 2,1%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале вырос на 2,1% относительно предыдущих трех месяцев (предварительные данные указывали на повышение на 2%).

По итогам 2023 года американская экономика увеличилась на 2,5% после подъема на 1,9% годом ранее. Прогноз Федеральной резервной системы составлял 2,6%.

Представленная Минторгом в среду информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Окончательные данные за четвертый квартал будут обнародованы 28 марта.