Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Бывшее здание посольства Италии в Лондоне выставлено на продажу за $27 млн

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Особняк в престижном лондонском районе Белгравия, в котором долгое время располагалось посольство Италии в Великобритании, выставлен на продажу за 21,5 млн фунтов стерлингов ($27,2 млн), пишет издание Mansion Global.

Здание было построено в конце XIX века, в 1923 году его приобрело правительство Италии и разместило в нем свое посольство. Позднее здесь находилась резиденция итальянского посла и офис военного атташе. В этот период дом посещали многие известные люди, включая премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа и Уоллис Симпсон, жену Эдварда VIII, из-за которой он отрекся от престола.

Уже в XXI веке особняк достался частному владельцу, который перестроил его в роскошный жилой дом общей площадью почти 8 тыс. квадратных футов с шестью спальнями, домашним кинотеатром, залом для занятий фитнесом, двумя погребами и садом.

Дом выставлен на открытые торги впервые с 1923 года, отмечает риэлтерское агентство Beauchamp Estates.

Лондон Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 28 февраля

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

Пашинян предупредил о возможной заморозке отношений Армении с ОДКБ и де-юре

Депутаты Приднестровья призвали Россию принять меры по защите региона

Депутаты Приднестровья призвали Россию принять меры по защите региона

Tesla планирует начать поставки спорткара Roadster в 2025 году

Tesla планирует начать поставки спорткара Roadster в 2025 году

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой

Польша предупредила о масштабных перемещениях военной техники в ходе учений НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });