Бывшее здание посольства Италии в Лондоне выставлено на продажу за $27 млн

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Особняк в престижном лондонском районе Белгравия, в котором долгое время располагалось посольство Италии в Великобритании, выставлен на продажу за 21,5 млн фунтов стерлингов ($27,2 млн), пишет издание Mansion Global.

Здание было построено в конце XIX века, в 1923 году его приобрело правительство Италии и разместило в нем свое посольство. Позднее здесь находилась резиденция итальянского посла и офис военного атташе. В этот период дом посещали многие известные люди, включая премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа и Уоллис Симпсон, жену Эдварда VIII, из-за которой он отрекся от престола.

Уже в XXI веке особняк достался частному владельцу, который перестроил его в роскошный жилой дом общей площадью почти 8 тыс. квадратных футов с шестью спальнями, домашним кинотеатром, залом для занятий фитнесом, двумя погребами и садом.

Дом выставлен на открытые торги впервые с 1923 года, отмечает риэлтерское агентство Beauchamp Estates.