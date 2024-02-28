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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Техасе после эвакуации возобновил работу завод по производству ядерного оружия

Эвакуацию проводили из-за приближения лесного пожара

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший завод США по производству ядерного оружия Pantex, расположенный в штате Техас возобновил работу после перерыва на эвакуацию из-за лесного пожара.

"Pantex вновь открылся и возобновил работу в обычном режиме, - сообщила пресс-служба предприятия. - Все оружие и специальные материалы находятся в безопасности и не подвержены воздействию".

Ранее из-за приближения лесных пожаров с завода эвакуировали сотрудников, а вокруг предприятия возвели защитные сооружения. Территории завода огонь не достиг.

Pantex находится примерно в 27 км к северо-востоку от города Амарильо, вокруг которого быстро распространялись лесные пожары из-за сильного ветра. Считается, что пожары были вторыми самыми большими по площади в истории Техаса.

Губернатор Грег Эбботт объявил о стихийном бедствии в 60 округах штата. Пламя охватило территорию в 202 тысячи га. На данный момент площадь пожаров в 11 раз превышает площадь американской столицы Вашингтона. Пострадали и полностью уничтожены огнем сотни домов и строений.

По прогнозу погоды, температура в ближайшее время должна понизиться, ветер ослабнет и пройдет дождь, что может помочь ограничить распространение существующих и возникновение новых пожаров.

Грег Эббот США Техас Pantex Амарильо
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