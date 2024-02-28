Германские истребители в марте начнут патрулирование воздушного пространства Балтии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Переброшенные в Латвию пять германских истребителей Eurofighter 1 марта начнут патрулирование воздушного пространства над странами Балтии, сообщает НАТО.

Они прибыли на авиабазу Лиелварде, расположенную в центральной части Латвии, в рамках операции НАТО по обеспечению безопасности региона. Планируется, что истребители Люфтваффе будут находиться там в течение шести месяцев, после чего их сменят боевые самолеты другой страны альянса.

"Начиная с пятницы мы будем готовы для выполнения миссий (которые начнутся 1 марта). Тесно взаимодействуя с принимающей страной Латвией, нашими бельгийскими и французскими коллегами, дислоцированными в Литве, а также авиадиспетчерами и региональными центрами контроля, мы продемонстрируем приверженность НАТО коллективному сдерживанию и обороне", - заявил командир немецкого авиаотряда подполковник Свен Якоб.

При этом он указал, что НАТО впервые использует Лиелварде для миссии воздушного патрулирования над Балтией.

Временно базирование самолетов НАТО в Латвии вызвано ремонтом взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари в Эстонии, где ранее размещались отряды истребителей альянса.

Помимо германских самолетов патрулирование над регионом Балтики также будут выполнять бельгийские истребители F-16 и французские Mirage 2000-5, которые размещены в Шяуляе в Литве.